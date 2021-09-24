Крищенко заявил о непричастности к захвату причалов в Киеве

Экс-глава киевской полиции, заместитель мэра Киева Андрей Крищенко заявил, что не причастен к оформлению гидротехнических сооружений в столице, о чем ранее сообщалось в программе "Схемы", и обратился по этому поводу в НАБУ. Об этом он написал в фейсбуке.

"Я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенной журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности", - сообщил Крищенко.

Он отметил, что заинтересован в беспристрастном расследовании.

"Законов Украины я не нарушал. И к предположениям, прозвучавшие в мой адрес, не причастен. Поэтому, как человек публичный, я, как никто, заинтересован в оперативном и беспристрастном расследовании", - резюмировал заместитель мэра Киева .

Ранее программа "Схемы" обнародовала расследование, где сказано, что бизнесмен с орбиты Андрея Крищенко бесплатно присвоил причалы и дамбы на Днепре, в частности, причал вдоль всей Оболонской набережной и имущественные права на целый Оболонский остров. Это произошло якобы благодаря участию столичной полиции во времена руководства Крищенко и частных и государственных регистраторов.