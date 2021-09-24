Закон об олигархах передадут на подпись, - Вениславский

"Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо".

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что закон об олигархах передадут на подпись и не будут переголосовывать одну из его статей.

Об этом он рассказал РБК-Украина.

По его словам, взаимоисключающих поправок к этому документу проголосовано не было.

Утром народные депутаты обнаружили, что проголосованная версия закона содержит три взаимоисключающие поправки под номерами 396, 398, 406.

Они касаются того, какой орган должен определять олигархов. В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предусматривала, что определять олигархов должен не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАПК. Однако, по словам Вениславского, депутатов "ввели в заблуждение сотрудники аппарата ВР".

"Нас ввели в заблуждение сотрудники аппарата ВР. Мы детально проанализировали вчерашнее голосование и пришли к выводу, что все хорошо. Были проголосованы только предложения комитета. Ни одна другая правка на голосование не ставилась, а следовательно, в соответствии с Регламентом, не может считаться принятой. То есть никаких взаимоисключающих поправок проголосовано не было", - пояснил Вениславский.

Напомним, законопроект №5599 23 сентября во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов. Кроме "Слуги народа", которая дала 229 голосов, за закон об олигархах проголосовали 18 депутатов "За майбутне", 15 - фракции "Довира", 11 от партии "Голос" и 6 внефракционных депутатов. Фракции ОПЗЖ, "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции. Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции главы ВР Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.