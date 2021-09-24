Зеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукцией

Президент Владимир Зеленский выступил на Саммите ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке (США).

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский отметил, что одним из приоритетов Украины является развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов.

"Украина является одним из глобальных лидеров на рынке продовольствия. Поэтому тема саммита важна для нас. Мы осознаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности. Украина - надежный партнер и даже в самые панические периоды распространения COVID-19 не создавала никаких ограничений для поставки продуктов питания", - отметил президент.

По его словам, наша страна осознает, какой вклад может сделать в обеспечение более устойчивого и справедливого потребления, и активно этим занимается.

Среди других важных задач Зеленский назвал движение в сторону климатической нейтральности производства. По его мнению, этой цели реально достичь в горизонте 2050 года.

Президент убежден в необходимости укреплять внутренний рынок и стимулировать экспорт.

Напомним, в апреле прошлого года Кабмин заявил о намерении установить ценовое регулирование для 10 видов продуктов.