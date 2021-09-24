Зеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукцией

Президент выступил на Саммите ООН по продовольствию.

Зеленский: Украина имеет потенциал для увеличения своей роли в снабжении пищевой продукцией
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский выступил на Саммите ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке (США).

Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский отметил, что одним из приоритетов Украины является развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов.

"Украина является одним из глобальных лидеров на рынке продовольствия. Поэтому тема саммита важна для нас. Мы осознаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности. Украина - надежный партнер и даже в самые панические периоды распространения COVID-19 не создавала никаких ограничений для поставки продуктов питания", - отметил президент.

По его словам, наша страна осознает, какой вклад может сделать в обеспечение более устойчивого и справедливого потребления, и активно этим занимается.

Среди других важных задач Зеленский назвал движение в сторону климатической нейтральности производства. По его мнению, этой цели реально достичь в горизонте 2050 года.

Президент убежден в необходимости укреплять внутренний рынок и стимулировать экспорт.

Напомним, в апреле прошлого года Кабмин заявил о намерении установить ценовое регулирование для 10 видов продуктов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевикаУкраина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика
Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах, несмотря на "очень много давления, интриг и даже шантажа"Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах, несмотря на "очень много давления, интриг и даже шантажа"
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, "Слуга народа" и "ЕС" - в партийном, - КМИСЗеленский лидирует в президентском рейтинге, "Слуга народа" и "ЕС" - в партийном, - КМИС
Украина получила ультраморозильники для вакцины PfizerУкраина получила ультраморозильники для вакцины Pfizer
"Пора проснуться!": Зеленский выступил на Генассамблее ООН (полный текст)"Пора проснуться!": Зеленский выступил на Генассамблее ООН (полный текст)
Зеленский попросил генсека НАТО оказать содействие в освобождении заложников, которых удерживает РоSSияЗеленский попросил генсека НАТО оказать содействие в освобождении заложников, которых удерживает РоSSия
Зеленский встретился с главой Microsoft: обсудили реализацию совместных проектовЗеленский встретился с главой Microsoft: обсудили реализацию совместных проектов
Украина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в годУкраина хочет увеличения финансовой поддержки США до $1 млрд в год
Зеленский: НАТО будет слабее без УкраиныЗеленский: НАТО будет слабее без Украины
Зеленский считает, что покушение на Шефира - это давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно"Зеленский считает, что покушение на Шефира - это давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно"
Последние новости
Подгружаем последние новости