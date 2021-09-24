Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый независимый"

Принять такое решение его побудил конфликт телеканала с Нацсоветом.

Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый независимый"
Фото: Макс Левин

Депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич стал владельцем мажоритарной доли в "Первом независимом телеканале".

Об этом сообщила пресс-служба политика.

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала «Первый Независимый» о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательства в редакционную политику журналистского коллектива", - написал Шуфрич.

Он также отметил, что принять такое решение его побудил конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения телеканалом.

Напомним, 16 сентября Нацсовет назначил телеканалу "Первый независимый" (ТОВ "Тайм медиа") внеплановую выездную проверку структуры собственности.

Спутниковый телеканал "Первый независимый" создан бывшими сотрудниками "телеканалов Медведчука": ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Он работает по лицензии на круглосуточное спутниковое вещание, выданной в 2019 году.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествийЕвросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Безгин: Зеленского "достало" отсутствие рычагов влияния на КиевБезгин: Зеленского "достало" отсутствие рычагов влияния на Киев
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Геращенко стал советником министра внутренних дел МонастырскогоГеращенко стал советником министра внутренних дел Монастырского
Вилкул стал и.о. городского головы Кривого Рога
Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"Порошенко: "Распад Украины, похоже, стал национальной идеей РоSSии"
Джемилев о красных линиях для РоSSии: где они проходят и сколько до них осталосьДжемилев о красных линиях для РоSSии: где они проходят и сколько до них осталось
Исландия стала 45-м участником саммита Крымской платформыИсландия стала 45-м участником саммита Крымской платформы
Нацсовет будет просить суд забрать лицензию у телеканала "Наш"Нацсовет будет просить суд забрать лицензию у телеканала "Наш"
Советскую инсталляцию уберут с Аллеи Героев Небесной СотниСоветскую инсталляцию уберут с Аллеи Героев Небесной Сотни
У Зеленского обещают "пересмотреть концепцию" советской инсталляции на Аллее Небесной СотниУ Зеленского обещают "пересмотреть концепцию" советской инсталляции на Аллее Небесной Сотни
Последние новости
Подгружаем последние новости