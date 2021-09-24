Шуфрич стал совладельцем телеканала "Первый независимый"

Принять такое решение его побудил конфликт телеканала с Нацсоветом.

Депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Нестор Шуфрич стал владельцем мажоритарной доли в "Первом независимом телеканале".

Об этом сообщила пресс-служба политика.

"Сегодня я принял предложение от журналистов коллектива телеканала «Первый Независимый» о вхождении в состав совладельцев с мажоритарной долей. Сразу же подписал соглашение о моем невмешательства в редакционную политику журналистского коллектива", - написал Шуфрич.

Он также отметил, что принять такое решение его побудил конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения телеканалом.

Напомним, 16 сентября Нацсовет назначил телеканалу "Первый независимый" (ТОВ "Тайм медиа") внеплановую выездную проверку структуры собственности.

Спутниковый телеканал "Первый независимый" создан бывшими сотрудниками "телеканалов Медведчука": ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Он работает по лицензии на круглосуточное спутниковое вещание, выданной в 2019 году.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира.