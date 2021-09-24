РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди украинских защитников нет.

РоSSийские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

С начала суток роSSийско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня, при этом 1 раз применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Новолуганского роSSийские наемники осуществили прицельный обстрел наших позиций, используя ручные противотанковые гранатометы и запрещенные минометы калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Светлодарска и Золотого-4 противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Лебединского и Водяного противник вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, у населенных пунктов Водяное и Широкино роSSийско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых осуществили сброс ВОГ-17.

Потерь среди украинских защитников нет. Военнослужащие открывали ответный огонь, применяя разрешенное вооружение.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ не было.

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