Витренко просит правительство взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" направил письмо премьеру Шмыгалю.

Витренко просит правительство взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"
Фото: oligarh.media

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в его письме в адрес премьера Дениса Шмыгаля, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Отмечается, что наблюдательный совет оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов.

"С целью реализации компанией предлагаемой дорожной карты и для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона Кабинету министров Украины необходимо: назначить независимых членов наблюдательного совета (или выполнять функции наблюдательного совета до момента формирования ее нового состава)", - говорится в письме.

Кроме того, по словам Витренко, необходимо утвердить основные направления деятельности НАК на 2021 год, проект которого находится на рассмотрении первого вице-премьера Алексея Любченко, утвердить план мероприятий по усилению независимости оператора ГТС и обеспечить заключение договора о получении денег НАК от ОГТСУ на закупку 3 млрд кубометров газа.

Также необходимо срочно заключить договора ЭСКО (энергосервисные компании) с бюджетными организациями, которые не могут самостоятельно оплачивать услуги по централизованному теплоснабжению.

"Сейчас существует срочная потребность в заключении соответствующих договоров. В частности, конечной датой для заключения договоров по поставкам природного газа является 27 сентября 2021 года. Указанные сделки должны согласовываться правлением и наблюдательным советом компании, а, учитывая приближение отопительного сезона, это должно произойти уже до конца на этой неделе", - отмечается в письме.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября. Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Со своей стороны Витренко заявил, что не сожалеет из-за увольнения независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимой профессии.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.

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