Витренко просит правительство взять на себя полномочия наблюдательного совета "Нафтогаза"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко просит Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в его письме в адрес премьера Дениса Шмыгаля, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Отмечается, что наблюдательный совет оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов.

"С целью реализации компанией предлагаемой дорожной карты и для обеспечения успешного прохождения отопительного сезона Кабинету министров Украины необходимо: назначить независимых членов наблюдательного совета (или выполнять функции наблюдательного совета до момента формирования ее нового состава)", - говорится в письме.

Кроме того, по словам Витренко, необходимо утвердить основные направления деятельности НАК на 2021 год, проект которого находится на рассмотрении первого вице-премьера Алексея Любченко, утвердить план мероприятий по усилению независимости оператора ГТС и обеспечить заключение договора о получении денег НАК от ОГТСУ на закупку 3 млрд кубометров газа.

Также необходимо срочно заключить договора ЭСКО (энергосервисные компании) с бюджетными организациями, которые не могут самостоятельно оплачивать услуги по централизованному теплоснабжению.

"Сейчас существует срочная потребность в заключении соответствующих договоров. В частности, конечной датой для заключения договоров по поставкам природного газа является 27 сентября 2021 года. Указанные сделки должны согласовываться правлением и наблюдательным советом компании, а, учитывая приближение отопительного сезона, это должно произойти уже до конца на этой неделе", - отмечается в письме.

Напомним, что об отставке членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена стало известно 7 сентября. Причиной их решения стал отказ Кабмина пересмотреть назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

Со своей стороны Витренко заявил, что не сожалеет из-за увольнения независимых членов наблюдательного совета компании. По его словам, они были назначены без конкурса по представлению посольств и не имели необходимой профессии.

В апреле 2021 года Витренко сменил Андрея Коболева, хотя перед этим был и.о. министра энергетики, то есть имел конфликт интересов.