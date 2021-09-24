В Киеве арестовали ключевого участника схемы поставок угля с Донбасса в 2014-2015 годах

Следствие хочет выйти на тех, кто санкционировал схему.

Печерский районный суд Киева арестовал ключевого участника схемы поставок угля с Донбасса в 2014-2015 годах.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, не называя имени подозреваемого.

19 сентября издание Новини.Live заявило, что в Киев из Стамбула в сопровождении полиции привезли Сергея Кузяру, бывшего советника министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (он же Натан Розенберг), а 22 сентября министр внутренних дел Денис Монастырский говорил по телефону с турецким коллегой Сулейманом Сойлу, чтобы поблагодарить за возвращение в Украину "нашего гражданина, который является важным свидетелем по ряду уголовных производств".

Источники "Украинской правды" подтвердили, что арестовали именно Кузяру.

В 2014 году Кузяра неудачно баллотировался в Верховную Раду по списку "Сильной Украины".

По словам Венедиктовой, в 2014-2015 годах арестованный обеспечивал поставки угля с временно оккупированных территорий и создавал условия для заключения государственным предприятием Украины прямых контрактов с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР".

Она рассказала, что этот человек, имея большой опыт в угольном бизнесе, непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал загрузку вагонов, отчитывался "кураторам" этого процесса с украинской и роSSийской стороны.

За время работы этой схемы государственные предприятия заплатили за уголь из оккупированных районов около 1,5 млрд гривен.

Теперь, шесть лет спустя, мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

"Совершенно очевидно, что вопрос поставок угля с оккупированных территорий контролировался на очень высоком уровне и не мог жить самостоятельной жизнью без привлечения или, если хотите, покровительства высших чинов в правоохранительных органах. Кто давал соответствующие инструкции этим правоохранителям, взамен на что, при каких обстоятельствах - обязательно установит следствие", - заявила Венедиктова.

Напомним, что в декабре 2014 года Украина начала закупать уголь с шахт, расположенных на территориях, захваченных боевиками "ДНР" и "ЛНР", хотя генпрокурор Виталий Ярема предупреждал, что это будет финансирование терроризма.

В 2015 году в Минэнерго говорили, что Украина закупает на оккупированных территориях 40 тыс. тонн угля в день.

В марте 2017 года Украина ввела транспортную блокаду ОРДЛО, после чего прямые поставки угля прекратились.