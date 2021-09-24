Стефанчук исправил неточности в законе об олигархах, зачитав изменения в стенограмму

Из-за председательствующего Рада не отклонила большое количество лишних правок.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук исправил неточности в принятом законе об олигархах, зачитав изменения в стенограмму вчерашнего заседания.

"Согласно ч.2 ст.55 Регламента Верховной Рады Украины, заявляю о необходимости исправления допущенных в стенограмме неточностей в части законопроекта №5599", - заявил Стефанчук в конце пленарного заседания в пятницу.

Он пояснил, что при рассмотрении законопроекта, зачитывая номера поправок на отклонение, "учитывая ситуацию в зале" несколько раз пропустил слово "тире".

Поэтому Рада не отклонила большое количество лишних поправок. Например, комитет предлагал отклонить поправки 162-166, но Стефанчук поставил на отклонение только 162 и 166 поправку.

Фрагмент стенограммы с пропущенными тире

"Подчеркиваю, что во всех случаях на голосование выносились предложения комитета. В связи с этим прошу комитет учесть вышеуказанное при оформлении парламентом текста законопроекта", - сказал Стефанчук.

После этого он закрыл пленарное заседание парламента.

Следующее состоится 5 октября.

Напомним, что закон об олигархах, вероятно, придется переголосовывать, поскольку из-за путаницы депутаты поддержали несколько поправок, которые противоречат друг другу.

Так, по одной из поправок решение о признании лица олигархом должен принимать глава НАПК, а по другой - СНБО.