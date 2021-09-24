Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с помощью Украине

Законопроект предусматривает предоставление Украине $300 млн помощи в сфере безопасности.

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета с помощью Украине
Фото: economy-ukraine.com.ua

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета, который определяет основные направления американской оборонной политики и устанавливает оборонные расходы США на уровне $777,9 млрд.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Законопроект предусматривает предоставление $300 млн безопасности помощи Украине, которая включает увеличение программы на $50 млн.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат и подписать президент.

Возможны разногласия между версиями двух палат Конгресса будут регулироваться в рамках совместного комитета. Сенатская версия законопроекта об оборонном бюджете также содержит увеличение помощи в сфере безопасности Украине в $300 млн.

"Мне приятно, что в оборонном законопроекте Сената предусмотрено продление действия и увеличение помощи в сфере безопасности для нашего союзника - Украины. Очевидно, что Инициатива в области безопасности в отношении Украины продолжает предоставлять нашим союзникам в Украине помощь необходимую для защиты суверенной территории - на суше, на море и в воздухе", - заявил сенатор Роб Портман, который был одним из инициаторов увеличения помощи.

Ранее на этой неделе в законопроекте в версии Палаты представителей США было включено ряд поправок, в частности, что касается обязательности санкций против газотранзитного проекта "Северный поток-2", а также ограничений на операции с роSSийскими гособлигациями.

Палата представителей США также включила поправки, предусматривающие ограничения на операции с новым государственным долгом РоSSии, как на первичном, так и на вторичном рынке.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о необходимости увеличения общей суммы поддержки, которую Штаты оказывают Украине до 1 миллиарда долларов США в год.

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