"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах

Геращенко считает, что законодательные права депутатов были нарушены.

"Евросолидарнисть" подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о принятии закона об олигархах
Ірина Геращенко
Фото: Андрей Гудзенко

«Европейская Солидарность» подаст в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявление о преступлении, совершенном в Верховной Раде во время голосования за закон об олигархах. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«Мы передаем заявления о совершении преступления в помещении Верховной Рады Украины 23 сентября 2021 года. Конституция Украины очень четко определяет законодательное право народного депутата Украины на законодательную инициативу. Вчера была реализована законодательная инициатива Зеленского, но впервые в этом зале было нарушено право депутатов на законодательную инициативу», - объяснила сопредседатель фракции.

По ее словам, в заявлении будет "много фамилий".

«Сначала глава профильного комитета Завитневич заблокировал по сути возможность народных депутатов Украины прийти и защитить свои поправки… Потом председательствующий на заседании Стефанчук, превышая служебные полномочия, узурпируя власть, препятствуя деятельности народного депутата Украины, вместе с Вениславским и 250 народными депутатами от монобольшинства и двух олигархических групп проголосовали за то, что нарушили право народных депутатов на законотворческую деятельность», - отмечает Геращенко.

«Мы расцениваем эти преступления по статьям" воспрепятствование государственному деятелю", "препятствование деятельности народного депутата", "превышение служебных полномочий", "узурпация власти". И именно по этим статьям должны быть возбуждены уголовные дела и допрошены все, кто устроил здесь вчера эту ахинею, кто вчера здесь председательствовал и все это проводил», - резюмировала нардеп.

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