Оккупанты отказались передать Украине останки украинского бойца, - Гармаш

Оккупанты попросили Украину передать останки боевика, погибшего под Славянском в 2014 году. Однако они отказали Украине в передаче тела военного ВСУ.

Об этом заявил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Гармаш.

"В качестве инициативы доброй воли ... Украинская сторона передала противоположной стороне останки человека, погибшего во время конфликта: Мялкина Анатолия Владимировича ...". За этими официальными фразами не видно ни материнской боли, ни личности человека, ни другого человека, который остался неназванным ... Только имя и факт передачи останков. Уже слышу нарекания и возмущения такой "инициативой" людей с "этой стороны", которые годами ждут останков своих близких ...", - написал Гармаш в фейсбуке.

По словам Гармаша, "та сторона" обратилась к украинской делегации ТКГ с просьбой отдать останки, поскольку мать погибшего болеет последней стадией онкологии и хочет умереть, похоронив сына.

"Для нас материнская боль одинакова на всех "сторонах". И мы пообещали проработать этот вопрос, попросив взамен останки другого сына, другой матери, живущей на "этой стороне". Не буду называть его имя, чтобы не травмировать родных. Однако, в результате, не сразу, через несколько дней, но на нашу "добрую волю" нам ответили отказом", - написал он.

Участник ТКГ отметил, что украинская сторона могла в ответ также не отдавать останки погибшего, но представители Украины решили не уподобляться примеру оккупантов.

"Мы не должны и не будем уподобляться нелюдям, которые удерживают в заложниках на оккупированной территории не только живых, но и мертвых", - подытожил Сергей Гармаш.

Напомним, 23 сентября Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика Анатолия Мялкина. Согласно данным сайта "Миротворец", Мялкин является уроженцем Николаевской области, но проживал в Донецке. В 2014 году участвовал в боях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.