Евросоюз оставил Украину в «зеленом» списке для путешествий

Совет Европейского союза пересмотрел список стран, въезд из которых на территорию ЕС и Шенгена должен быть разрешен для всех, независимо от цели их поездки. Украину оставили в списке. Об этом говорится в сообщении Совета Е С , передает Deutsche Welle.

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Кто в зеленом списке

В «зеленый» список добавили Чили, Кувейт и Руанду. Вычеркнули из него Молдову и Боснию и Герцеговину.

«Необязательные поездки в ЕС из стран или территорий, которые не содержатся в этом списке, являются предметом временных ограничений», — отметили в Совете Е С .

Вместе с Украиной в перечне 14 стран и территорий.

Теперь на основе обновленного списка государства Евросоюза и Шенгенской зоны будут менять правила въезда на свою территорию. Впрочем, следовать ли этой рекомендации, каждое национальное правительство решает самостоятельно.

Это решение не касается граждан третьих стран, которые привиты от коронавируса одной из четырех зарегистрированных в ЕС вакцин: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Их должны пускать в Шенген независимо от того, является ли их страна в этом списке. Разрешать ли въезд людей, привитых другими вакцинами, решает каждое государство ЕС самостоятельно.

Критерии пребывания

Один из критериев пребывания в «зеленом» списке Совета Е С : количество новых заражений не должно превышать 75 на 100 тыс. населения в течение 14 дней. Этот предел Украина, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), превысила с 16 сентября.

23 сентября ECDC сообщил уже о почти 120 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тыс. населения в течение двух недель.