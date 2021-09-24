СБУ обнародовала доказательства легализации присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства институционального присутствия РоSSийской Федерации на оккупированной части Донецкой области.

Это лишь часть фактов, которые СБУ удалось собрать в результате системной работы по временно оккупированным территориям Украины. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательной базы в соответствующем уголовном производстве, сообщает пресс-центр СБУ .

Так, сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в самопровозглашенной "ДНР" приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Основная ее цель - введение в образовательной сфере стандартов РоSSийской Федерации.

"Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы. Но институциональная интеграция «ДНР»в состав РоSSийской Федерации началась уже с 2017 года. Именно тогда Президент РФ Владимир Путин издал Указ №74, которым РоSSия начала признавать дипломы, выдаваемые образовательными учреждениями высшего образования так называемой «ДНР»", - говорится в сообщении.

По информации СБУ , пока представители "ДНР" пытаются внести эти дипломы в общий реестр РФ .

При этом в 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений "ДНР", аккредитованных в РФ , было выдано более 2,5 тыс. дипломов государственного образца РоSSии, а с 2014 года их количество составляет более 8 тыс.

"Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и заведениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что РоSSия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» ", - отмечают в СБУ .

РоSSийские чиновники подписывают официальные документы, касающиеся политики РФ в отношении оккупированных территорий Украины. Так, в одном из писем Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позволяет открыть пункты проведения единого государственного экзамена на базе донецких муниципальных учреждений образования так называемой "ДНР". Причем своим письмом Лавров удовлетворил ходатайство от депутата Государственной Думы РФ Геннадия Онищенко (является первым заместителем главы Комитета по вопросам образования и науки, а также членом Комитета по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ).

Сам Онищенко многократно посещал временно оккупированные территории Украины и в 2020 и 2021 годах лично вручал часть дипломов о высшем образовании в оккупированном Донецке (сертифицированы как такие, что прошли роSSийскую аккредитацию). В июле 2021 года он получил псевдозвание "Героя труда ДНР", которое ему вручил лично главарь боевиков Денис Пушилин.

"Все визиты и мероприятия на территории Украины при участии указанного представителя Государственной Думы РФ осуществлялись без согласования с органами государственной власти Украины. А меры по его передвижении и безопасности - обеспечивали боевики «ДНР»", - отмечают в украинской спецслужбе.

СБУ владеет доказательствами, что даже действующий "министр образования ДНР" Михаил Кушаков имеет роSSийский паспорт и является офицером РФ . Он находится в звании подполковника запаса органов государственной безопасности РоSSии, в 2002 году отправился в непризнанную республику Приднестровье, где "работал в сфере образования". С 2015 года переехал в "ДНР", где стал "заместителем Министра", а с 2019 года - "Министром образования ДНР".

Сейчас СБУ проверяет информацию, что руководство самопровозглашенной республики "ДНР" ожидает согласования правительства РФ , чтобы принимать целенаправленные меры по насаждению административной модели управления, стандартизации и сертификации деятельности органов и учреждений "ДНР" в соответствии с нормами РФ и дальнейшей федерализации ТОТ Донецкой области.

Решается вопрос об объявлении соответствующим лицам уведомлении о подозрении.

Весной 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи роSSийского гражданства жителям ОРДЛО и украинцам, жившим в Крыму и на Донбассе до весны 2014 года. Позже Путин расширил упрощенную выдачу роSSийских паспортов на весь Донбасс.