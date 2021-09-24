СБУ обнаружила у "активиста" со Львовщины схрон с взрывчаткой и боевыми гранатами

Из схрона изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области скрытый арсенал с боевыми средствами поражения. Тайник был на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.

Из схрона изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства, информирует пресс-центр СБУ.

Тайник был обустроен в придомовой постройке частного домовладения.

При осмотре тайника также обнаружили три гранаты РГ-42 и Ф-1, электродетонатора, шумовые гранаты и более 100 патронов калибра 5,45 мм.

"По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней", - говорится в сообщении.

Ранее тайник с большим количеством взрывчатки и гранат обнаружили на Закарпатье. Средства поражения, вероятно, принадлежали торговцам оружием.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Арахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболеАрахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболе
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков со взрывчаткой и противотанковыми минамиСБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков со взрывчаткой и противотанковыми минами
Вблизи железнодорожной станции в Донецкой области во время учений СБУ нашла настоящий схрон с взрывчаткойВблизи железнодорожной станции в Донецкой области во время учений СБУ нашла настоящий схрон с взрывчаткой
Во время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружиемВо время учений на границе с Беларусью СБУ нашла схрон с оружием
На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)На Донбассе погиб 27-летний боец из Львовщины (обновлено)
С начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиковС начала года на востоке Украины выявлено более 40 схронов боевиков
На Луганщине нашли схрон боевиков с артснарядами к бронетехникеНа Луганщине нашли схрон боевиков с артснарядами к бронетехнике
В Одесской области правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасамиВ Одесской области правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"СБУ ликвидировала схрон боеприпасов, который принадлежал боевикам "Всевеликого войска Донского"
СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР"СБУ обнаружила в рядах полиции бывшего боевика "ЛНР"
СБУ обнаружила на предприятии Минобороны хищения государственных средствСБУ обнаружила на предприятии Минобороны хищения государственных средств
Последние новости
Подгружаем последние новости