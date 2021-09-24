СБУ обнаружила у "активиста" со Львовщины схрон с взрывчаткой и боевыми гранатами

Из схрона изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Служба безопасности Украины обнаружила во Львовской области скрытый арсенал с боевыми средствами поражения. Тайник был на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист.

Из схрона изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства, информирует пресс-центр СБУ .

Тайник был обустроен в придомовой постройке частного домовладения.

При осмотре тайника также обнаружили три гранаты РГ-42 и Ф-1, электродетонатора, шумовые гранаты и более 100 патронов калибра 5,45 мм.

"По материалам СБУ проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней", - говорится в сообщении.

Ранее тайник с большим количеством взрывчатки и гранат обнаружили на Закарпатье. Средства поражения, вероятно, принадлежали торговцам оружием.