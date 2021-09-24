СБУ сообщила трем боевикам "ДНР" подозрение в издевательстве над пленными

Служба безопасности Украины заочно сообщила подозрение трем бывшим силовикам (двое служили в Вооруженных силах, один - в СБУ), которые перешли на сторону боевиков "ДНР".

На сайте Офиса генпрокурора сообщается, что им инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением и участие в террористической организации (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Бывшие силовики получили от оккупационной власти должности "начальника Харцызского МРО МГБ ДНР", "сотрудника отдела управления контрразведки МГБ ДНР" и "военного коменданта военной комендатуры №12 г. Ясиноватая".

Следствие установило, что с апреля 2014 года по май 2015 года они пытали пленных в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре.

"В ходе проведения допросов и незаконного содержания они применяли к мирным жителям пытки - систематически избивали руками и ногами. Также длительное время они удерживали потерпевших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания", - говорится в сообщении.

Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям указанные действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Подозреваемых собираются объявить в розыск и заочно судить.