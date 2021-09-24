Главе Тывровского райсуда назначили залог 3,5 млн гривен по подозрению во взятке

Судье инкриминируют получение 120 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Главе Тывровского райсуда назначили залог 3,5 млн гривен по подозрению во взятке
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Высший антикоррупционный суд 23 сентября назначил залог в размере 3,5 млн гривен главе одного из районных судов Винницкой области, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, в августе 2021 года судья через посредника попросил взятку за признание права собственности на земельный участок площадью 3,09 га за физическим лицом. Сумма неправомерной выгоды должна была составить 40 тысяч гривен за гектар земли, или 120 тысяч гривен всего (4 620 долларов).

Детективы НАБУ и следователи Национальной полиции в ходе проведения следственных действий задокументировали два факта передачи денег - 3 000 долларов и 1 620 долларов.

Действия судьи квалифицировали по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Имя подозреваемого в сообщении не называется, но местные СМИ, в частности, "20 минут", указывают, что это глава Тывровского суда Игорь Ратушняк.

Подозрение судье подписали 17 сентября.

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