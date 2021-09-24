В Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента

Ни один из трех кандидатов не набрал необходимого количества голосов.

В Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента

В Киево-Могилянской академии 23 сентября прошел второй тур выборов на пост президента вуза.

Как сообщает пресс-служба НаУКМА, по результатам голосования ни одна кандидатура не набрала более 50% голосов тех, кто проголосовал. Поэтому будут назначены повторные выборы.

Согласно итогам голосования 23 сентября, за и.о. президента Александру Гуменную отдали 228 голосов (48,8%), экс-министр образования Украины (2014-2016) профессор Сергей Квит набрал 214 голосов (45,8%).

Не поддержали ни одного кандидата 23 избирателя. Еще 121 избиратель не принял участие в голосовании. Два бюллетеня были испорчены.

Обязанности президента НаУКМА с 21 апреля до 30 сентября 2021 года выполняет декан факультета экономических наук кандидат экономических наук доцент Александра Гуменная.

В апреле Министерство образования и науки Украины объявило конкурс на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Напомним, бывший президент Национального университета "Киево-Могилянская академия" (НаУКМА) Андрей Мелешевич умер 23 апреля. Ему было 58 лет.

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