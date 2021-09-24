Кандидат в канцлеры Германии от партии Меркель поддержал запуск "Северного потока-2"
"Если мы откажемся от всех источников энергии, то нам нужно будет больше газа".
Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток-2" нужно запускать.
Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала ARD в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов, передает “Интерфакс-Украина”.
"Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет.
По его словам, важно то, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать".
Речь идет об оговоренных контрактом объемах транзита через украинскую газотранспортную систему и после запуска нового газопровода.
"Если РоSSия будет ставить это под сомнение, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.
Выборы в Германии состоятся 26 сентября.
Напомним, ранее Армин Лашет угрожал применить санкции в отношении РоSSии в случае использования ею газопровода “Северный поток-2” против Украины.