Кандидат в канцлеры Германии от партии Меркель поддержал запуск "Северного потока-2"

"Если мы откажемся от всех источников энергии, то нам нужно будет больше газа".

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток-2" нужно запускать.

Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала ARD в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов, передает “Интерфакс-Украина”.

"Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет.

По его словам, важно то, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать".

Речь идет об оговоренных контрактом объемах транзита через украинскую газотранспортную систему и после запуска нового газопровода.

"Если РоSSия будет ставить это под сомнение, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.

Выборы в Германии состоятся 26 сентября.

Напомним, ранее Армин Лашет угрожал применить санкции в отношении РоSSии в случае использования ею газопровода “Северный поток-2” против Украины.