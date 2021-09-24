Все, кто был в авто, должны были погибнуть: Геращенко раскрыл новые детали покушения на Шефира

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что, по замыслу злоумышленников, Сергей Шефир и все, кто были с ним в машине, должны были погибнуть.

Как сообщает пресс-служба МВД , об этом он рассказал в программе "Право на власть".

"Организаторы и киллеры выбрали такое место рядом с домом первого помощника президента, где дорога плохо просматривается, есть лес, а также поворот, а следовательно, автомобиль должен притормозить. Место, с которого стреляли, уже установлено. Задача убийцы была в первую очередь поразить водителя, таким образом заставить его притормозить, чтобы автомобиль съехал в кювет, а убийца закончил свое дело и выстрелил в жертву. Поэтому первые выстрелы были в переднюю часть автомобиля", - сообщил Геращенко.

Он уточнил, что после того, как первые пули попали в автомобиль, водитель нажал на тормоза, но Сергей Шефир крикнул водителю "гони", и благодаря тому, что транспорт ускорился, другие пули попадали уже в кузов автомобиля и колесо.

По информации экспертов, всего в транспортное средство попало 18 пуль. Следствие считает, что целью покушения было запугать команду главы государства, отметил Геращенко.

Советник министра добавил, что сейчас полиция Киевщины вместе с Национальной гвардией Украины и сотрудниками ГСЧС обследуют более 430 гектаров леса, отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты и видеокамеры.

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".