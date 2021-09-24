"Прямая, искренняя честность": постпред Канады приветствовал речь Зеленского в ООН

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Глава государства начал выступление со слов "Пора проснуться", процитировав призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Он отметил, что сейчас перед миром стоит ряд вызовов, включая пандемию COVID-19.
"Следует признать, мир не успевает разобрать все, что на него свалилось. ООН поднимает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые. Вместе мы как бы выбираем себе "глобальное бедствие года", о котором через год мало кто уже вспоминает, потому что будет новое. Каждую Ассамблею мир складывает их в большой рюкзак угрозы, который тянет годами, который уже максимально заполнен. Если заглянем еще глубже - в нем голод, бедность, неграмотность, питьевая вода, чистый воздух, оккупация", - отметил Зеленский.
Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку и в 22:00 по Киеву стартовала 76-я сессия Генассамблеи. Первая неделя была организационной, высокая неделя дебатов стартовала 21 сентября и продлится до понедельника 27 сентября. Нынешние дебаты называют "гибридными", поскольку выступления руководителей государств будут просходить как лично, так и в формате видео.
В общей сложности подтвердили свое личное присутствие на высокой неделе представители 83-х стран. 23 февраля состоялось заседание Генассамблеи ООН по ситуации на оккупированных Россией территориях, созванное по инициативе Украины. Украинская сторона поднимала вопрос организованного незаконно РФ форума "Русский Донбасс".