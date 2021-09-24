"Прямая, искренняя честность": постпред Канады приветствовал речь Зеленского в ООН

Постоянный представитель Канады при ООН Боб Рей прокомментировал речь президента Украины Владимира Зеленского, произнесенную ним на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН .

Об этом он написал в Twitter .

"Среди потока слов в Генеральной Ассамблее ООН эта речь выделяется. Я поздравляю президента Зеленского за его прямую, искреннюю честность", - написал дипломат.

Amidst a torrent of words at UNGA this speech stands out. I salute President Zelensky for his blunt, heartfelt honesty. https://t.co/hBqawuNTz4 — Bob Rae (@BobRae48) September 23, 2021

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН .

Глава государства начал выступление со слов "Пора проснуться", процитировав призыв генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Он отметил, что сейчас перед миром стоит ряд вызовов, включая пандемию COVID-19.

"Следует признать, мир не успевает разобрать все, что на него свалилось. ООН поднимает очень важные темы и не успевает их решить, потому что появляются новые. Вместе мы как бы выбираем себе "глобальное бедствие года", о котором через год мало кто уже вспоминает, потому что будет новое. Каждую Ассамблею мир складывает их в большой рюкзак угрозы, который тянет годами, который уже максимально заполнен. Если заглянем еще глубже - в нем голод, бедность, неграмотность, питьевая вода, чистый воздух, оккупация", - отметил Зеленский.

Во вторник, 14 сентября, в 15:00 по Нью-Йорку и в 22:00 по Киеву стартовала 76-я сессия Генассамблеи. Первая неделя была организационной, высокая неделя дебатов стартовала 21 сентября и продлится до понедельника 27 сентября. Нынешние дебаты называют "гибридными", поскольку выступления руководителей государств будут просходить как лично, так и в формате видео.