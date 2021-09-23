Швеция углубит военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны РоSSии

"Объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального противника".

Швеция углубит военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны РоSSии
Фото: http://www.pcavia.ru

Швеция на этой неделе подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ухудшению ситуации безопасности в Балтийском регионе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на шведские СМИ.

"Если будет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, поскольку мы скоординируем наше планирование в регионе. На практике мы сможем реагировать быстрее", - заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.

Он сказал, что объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального противника.

Швеция, которая не является членом НАТО, но имеет тесные связи с блоком, пока усиливает свою армию по причине роста напряженности с Россией в балтийском регионе. Страна увеличила военные расходы, в частности согласовала покупку зенитных ракет Patriot в США и углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами, такими как Финляндия, в ответ на усиление напряженности с Россией.

"Мы знаем, что РоSSия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами этого региона именно для того, чтобы поднять планку в предотвращении срывам и кризисы", - сказал Хульквист.

Напомним, в конце августа пять стран - Великобритания, США, Канада, Швеция и Швейцария объявили о создании фонда помощи Украине для борьбы с дестабилизирующим влиянием РоSSии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Арахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболеАрахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболе
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Сотруднику ГБР сообщили о подозрении из-за незаконного сбыта конфискованной кукурузыСотруднику ГБР сообщили о подозрении из-за незаконного сбыта конфискованной кукурузы
РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"
Киевсовет обратился в полицию из-за Беличанского лесаКиевсовет обратился в полицию из-за Беличанского леса
Зеленский передал генсеку ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в РоSSииЗеленский передал генсеку ООН список почти 450 украинцев, которых удерживают на временно оккупированных территориях и в РоSSии
В РоSSии сообщили о 93%-ной явке на онлайн-голосовании на выборах в ГосдумуВ РоSSии сообщили о 93%-ной явке на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму
Байден и Макрон проведут переговоры из-за скандала с подводными лодками для АвстралииБайден и Макрон проведут переговоры из-за скандала с подводными лодками для Австралии
Последний день голосования в Госдуму РоSSии продолжается на фоне массовых нарушенийПоследний день голосования в Госдуму РоSSии продолжается на фоне массовых нарушений
После выборов в Государственную думу будет радикализация РоSSии в отношении Украины, - ГармашПосле выборов в Государственную думу будет радикализация РоSSии в отношении Украины, - Гармаш
Наиболее благосклонно к РоSSии относятся в Северодонецке и Мариуполе, враждебно - во Львове и Ивано-Франковске: опросНаиболее благосклонно к РоSSии относятся в Северодонецке и Мариуполе, враждебно - во Львове и Ивано-Франковске: опрос
Порошенко: импортировать из РоSSии технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ и электроэнергиюПорошенко: импортировать из РоSSии технологии фальсификации выборов так же неприемлемо, как покупать у них газ и электроэнергию
Последние новости
Подгружаем последние новости