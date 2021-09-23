Сотруднику ГБР сообщили о подозрении из-за незаконного сбыта конфискованной кукурузы

На предыдущем месте службы он допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований во время досудебного расследования сообщил о подозрении одному из своих сотрудников по факту служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что до службы в ГБР сотрудник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области.

"Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По информации следствия, из-за его халатности государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн гривень.

Сотрудник ГБР подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Арахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболеАрахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболе
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Швеция углубит военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны РоSSииШвеция углубит военные связи с Норвегией и Данией из-за угрозы со стороны РоSSии
РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"
Руководителю оккупационной администрации Макеевки заочно сообщили подозрение в сепаратизмеРуководителю оккупационной администрации Макеевки заочно сообщили подозрение в сепаратизме
Киевсовет обратился в полицию из-за Беличанского лесаКиевсовет обратился в полицию из-за Беличанского леса
В РоSSии сообщили о 93%-ной явке на онлайн-голосовании на выборах в ГосдумуВ РоSSии сообщили о 93%-ной явке на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму
Байден и Макрон проведут переговоры из-за скандала с подводными лодками для АвстралииБайден и Макрон проведут переговоры из-за скандала с подводными лодками для Австралии
В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19
Журналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессийЖурналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессий
Заседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - БурбаЗаседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - Бурба
В КГГА сообщили, какие меры предпринимаются для предотвращения локдаунаВ КГГА сообщили, какие меры предпринимаются для предотвращения локдауна
Последние новости
Подгружаем последние новости