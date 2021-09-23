Сотруднику ГБР сообщили о подозрении из-за незаконного сбыта конфискованной кукурузы

На предыдущем месте службы он допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований во время досудебного расследования сообщил о подозрении одному из своих сотрудников по факту служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что до службы в ГБР сотрудник занимал должность следователя одного из отделов ГФС в Николаевской области.

"Установлено, что на предыдущем месте службы во время досудебного расследования в уголовном производстве следователь допустил незаконную продажу изъятой во время обысков кукурузы весом более 1,2 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

По информации следствия, из-за его халатности государственному бюджету нанесен ущерб на сумму 4,7 млн гривень.

Сотрудник ГБР подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.