В Киев прибыл эвакуационный самолет с украинцами из Кабула
На борту находятся 96 человек.
В Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей из Афганистана.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Как сообщалось, после многодневных международных переговоров гражданский самолет с эвакуированными людьми на борту вылетел из аэропорта города Кабул. На борту находятся 96 человек, среди которых граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, есть члены их семей, а также лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.
"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились", - подчеркнула заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
Она отметила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.
Напомним, что после прихода талибов к власти в Афганистане Украина провела шесть эвакуационных рейсов, но в стране до сих пор остаются граждане, которые ожидают эвакуации. По последним данным МИД, речь идет о 159 людях.