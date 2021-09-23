В Киев прибыл эвакуационный самолет с украинцами из Кабула

В Международном аэропорту Борисполь приземлился самолет, отправленный для эвакуации украинских граждан и членов их семей из Афганистана.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как сообщалось, после многодневных международных переговоров гражданский самолет с эвакуированными людьми на борту вылетел из аэропорта города Кабул. На борту находятся 96 человек, среди которых граждане Украины, есть лица с удостоверением на постоянное место жительства в Украине, есть члены их семей, а также лица, на возврат которых давали запросы Ватикан и Канада.

"Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились", - подчеркнула заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Она отметила, что Украина и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь своим гражданам и гражданам других стран.