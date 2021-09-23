СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков со взрывчаткой и противотанковыми минами

По оперативным данным, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в районе операции Объединенных сил три схрона с боевыми средствами поражения.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Из тайников изъяты 1 кг пластида с взрывным запалом, 13 противотанковых мин с взрывателями и почти 4 тысячи патронов различного калибра.

По оперативным данным, тайники обустроили участники незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" для совершения диверсий на территории региона.

В схроне, замаскированном в заброшенном гараже в Лисичанске на Луганщине, среди прочего обнаружены более 100 гранатометным выстрелов, ручные гранаты и более 2,6 тыс. патронов.

Из другого тайника, оборудованного вблизи насосной станции на въезде в город, правоохранители изъяли более 180 артиллерийских снарядов.

В Донецкой области в Мариуполе, в русле реки Кальчик, правоохранители обнаружили 3963 патрона различного калибра.

Фото: СБУ

По материалам СБУ продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.

Напомним, 21 сентября во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области Служба безопасности Украины обнаружила настоящий схрон с боевыми средствами поражения. Из тайника правоохранители изъяли противотанковые мины и взрывчатку с электродетонатором.