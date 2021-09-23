Руководитель Следкома в Перми, где первокурсник университета застрелил 6 человек, покончил с собой

54-летний Сергей Сарапульцев застрелился после критики начальства из Москвы.

Руководитель Следкома в Перми, где первокурсник университета застрелил 6 человек, покончил с собой
Фото: perm.sledcom.ru

Главу следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю РоSSийской Федерации полковника Сергея Сарапульцева нашли мертвым в его квартире.

Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

По факту смерти Сарапульцева в центральном аппарате ведомства начали процессуальную проверку. Погибший имел звание полковника юстиции.

"Комсомольская правда" пишет, что, по предварительным данным, 54-летний Сергей Сарапульцев покончил с собой. О версии самоубийства также сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

Лента.ру со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за несколько часов до его смерти Сергея Сарапульцева раскритиковали на совещании.

Накануне в Пермь приехал глава СК РФ Александр Бастрыкин и группа следователей из Москвы, которая занималась делом о вооруженном нападении студента первого курса на университет.

По словам источников издания, полковника обвинили в плохой организации расследования и несвоевременном реагировании на жалобы населения.

"В его адрес было много критики, в том числе необоснованной. По итогам встречи намекнули, чтобы готовился к увольнению", - пояснил один из собеседников издания.

Напомним, 20 сентября вооруженный студент первого курса Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу из гладкоствольного ружья в кампусе вуза. В результате шесть человек погибли, более 40 пострадали. По данным СМИ, отец пермского стрелка оказался наемником, который воевал на Донбассе.

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