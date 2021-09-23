РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"

РоSSийская делегация на Парламентской ассамблее Совета Европы получила предписание на запрет свободного передвижения по Страсбургу. Причина - вакцинация роSSийским "Спутником V", не признанным в Евросоюзе .

Об этом заявил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, сообщает РИА Новости.

Также он отметил, что роSSийскую делегацию ограничили в передвижении из-за прибытия из "красной зоны". Поэтому дипломаты смогут перемещаться только из отеля в здание Парламентской Ассамблеи. Сенатор добавил, что для турецкой делегации, прибывающей из "красной зоны", но вакцинированной Pfizer, нет никаких ограничений.

"Такие же условия действуют и в отношении украинской стороны", - отмечает роSSийское информагентство.

"Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ , когда роSSийская делегация тоже не приехала из-за условия по приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи. Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько поразила путинских чинуш, что глава "Госдумы" Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ ", - прокомментировал ситуацию член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал запрет свободного передвижения роSSийских делегатов дискриминацией. Он отметил, что РоSSия платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие.