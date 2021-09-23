РоSSийской делегации ПАСЕ запретили свободное передвижение по Страсбургу из-за вакцинации "Спутником"
РоSSийская вакцина не признана в Евросоюзе.
РоSSийская делегация на Парламентской ассамблее Совета Европы получила предписание на запрет свободного передвижения по Страсбургу. Причина - вакцинация роSSийским "Спутником V", не признанным в Евросоюзе.
Об этом заявил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, сообщает РИА Новости.
Также он отметил, что роSSийскую делегацию ограничили в передвижении из-за прибытия из "красной зоны". Поэтому дипломаты смогут перемещаться только из отеля в здание Парламентской Ассамблеи. Сенатор добавил, что для турецкой делегации, прибывающей из "красной зоны", но вакцинированной Pfizer, нет никаких ограничений.
"Такие же условия действуют и в отношении украинской стороны", - отмечает роSSийское информагентство.
"Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда роSSийская делегация тоже не приехала из-за условия по приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи. Потеря возможности прогуляться по Страсбургу настолько поразила путинских чинуш, что глава "Госдумы" Володин уже разразился заявлением о необходимости покинуть ПАСЕ", - прокомментировал ситуацию член украинской делегации ПАСЕ Алексей Гончаренко.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал запрет свободного передвижения роSSийских делегатов дискриминацией. Он отметил, что РоSSия платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие.
"РоSSия придерживается стандартов и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие. Дискриминация в отношении наших парламентариев является неприемлемой. В связи с этим правильно было бы не участвовать в заседании ПАСЕ", - заявил спикер Госдумы.