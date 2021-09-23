К поискам нападавших на Шефира привлекли водолазов

Правоохранители обследуют более 430 гектаров леса, населенные пункты и водоемы вокруг места преступления.

К оперативно-розыскным мероприятиям по делу покушения на первого помощника президента Сергея Шефира и его водителя привлечены подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению пресс-службы Нацполиции, правоохранители обследуют в Киевской области более 430 гектаров леса, населенные пункты и водоемы вокруг места преступления. Подключили водолазов.

"Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места совершения преступления", - говорится в сообщении.

По информации полиции, изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего. В полиции добавили, что сегодня, 23 сентября, Офис Генерального прокурора расследование данного уголовного производства передано в Главное следственное управление Национальной полиции Украины.

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра 22 сентября на автомобильной дороге, ведущей в Киев, когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому. Сам президент назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости"и пообещал "сильный ответ". В то же время Зеленский признал, что не знает заказчиков этого покушения. Позже президент добавил, что это - давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно".

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