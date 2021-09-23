Около КГГА провели акцию за сохранение усадьбы Барбана
Активисты выступили против незаконной застройки столицы.
Сегодня возле Киевской городской государственной администрации прошла акция против незаконной застройки столицы.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
"Хватит разрушать старый Киев. Демонтируйте КГГА. Киевляне принимают эстафету от Кличко и застройщиков. Пользуясь логикой власти, обслуживающей интересы застройщиков в ущерб интересам общества и истории нашего древнего города - лишаем здание КГГА культурной ценности. Пусть на его месте появится очередная высотка или торговый центр. Или лучше всего - многоуровневый паркинг - хоть какая-то польза", - говорилось в анонсе акции.
Участники акции принесли макет здания КГГА, которое "демонтировали" с помощью экскаватора.
Напомним, 20 августа в центре Киева, на ул. Обсерваторной 6, снесли 120-летнюю усадьбу Барбана. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко раскритиковал мэрию за то, что она не смогла защитить исторический особняк.
Местные жители и активисты, которые борются за сохранение исторического архитектурного наследия Киева, длительное время противостояли попыткам сноса усадьбы. Однако застройщик начал разбирать столетнюю усадьбу, несмотря на протесты. Застройщик, он же владелец здания - ООО "Информационная группа Агентство столичных сообщений".