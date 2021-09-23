Около КГГА провели акцию за сохранение усадьбы Барбана

Сегодня возле Киевской городской государственной администрации прошла акция против незаконной застройки столицы.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Хватит разрушать старый Киев . Демонтируйте КГГА. Киевляне принимают эстафету от Кличко и застройщиков. Пользуясь логикой власти, обслуживающей интересы застройщиков в ущерб интересам общества и истории нашего древнего города - лишаем здание КГГА культурной ценности. Пусть на его месте появится очередная высотка или торговый центр. Или лучше всего - многоуровневый паркинг - хоть какая-то польза", - говорилось в анонсе акции.

Участники акции принесли макет здания КГГА, которое "демонтировали" с помощью экскаватора.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, 20 августа в центре Киева , на ул. Обсерваторной 6, снесли 120-летнюю усадьбу Барбана. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко раскритиковал мэрию за то, что она не смогла защитить исторический особняк.