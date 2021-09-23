ВАКС отстранил от должности заместителя главы АРМА еще на два месяца

Владимира Павленко подозревают в завладении 400 тыс. долларов, переданных в управление АРМА.

ВАКС отстранил от должности заместителя главы АРМА еще на два месяца
Фото: Depositphotos/JanPietruszka

Высший антикоррупционный суд продлил до 22 ноября срок действия отстранения от должности заместителя главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов Владимира Павленко, которого подозревают в завладении 400 тыс. долларов, переданных в управление АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"22 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил еще на 2 месяца срок отстранения от занимаемой должности заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Срок действия постановления - до 22 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля и.о. главы Нацагентства возвращения активов Виталий Сигидин и его заместитель Владимир Павленко получили домашний арест по делу по подозрению в растрате имущества в особо крупных размерах. Обеих суд также отстранил от должностей до 24 сентября.

Их обвиняют в завладении около 400 тыс. долларов, которые были признаны вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и находились в управление АРМА. Деньги на основании поддельных судебных решений перевели на банковские счета третьих лиц.

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