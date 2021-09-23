Возле Рады произошло столкновение между участниками акции SaveФОП и полицией

Фото: Анна Стешенко

Возле Верховной Рады произошло столкновение между участниками акции SaveФОП и работниками полиции.

Как сообщают корреспонденты LB.ua, правоохранители оттеснили протестующих, которые пытались перекрыть улицу Грушевского возле здания парламента.

Фото: Макс Требухов

У Верховной Рады в четверг собралось сразу несколько митингов. Протестующие с SaveФОП требуют принятия законопроекта №3853-1. Это изменения в Налоговый кодекс о ежегодном повышении предельных доходов для применения упрощенной системы налогообложения, отмена обязательного применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмена действующего механизма кэш-бека.

Также они хотят упрощения учета доходов ФЛП (законопроект №3993).