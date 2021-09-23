Оккупанты 12 раз нарушили режим тишины и ранили двоих военных

Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

Оккупанты 12 раз нарушили режим тишины и ранили двоих военных
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За минувшие сутки вооруженные формирования РоSSийской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Светлодарска противник открывал прицельный огонь по позициям украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

На Приазовье враг трижды применил беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществил сброс ВОГ-17 возле Павлополя и дважды - около Водяного. Также вблизи этих населенных пунктов противник трижды совершил обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, два из которых - в сторону Водяного.

РоSSийские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Зайцево и Новотошковское. Кроме того, неподалеку от Новотошковского незаконные вооруженные формирования дважды применили гранатометы различных систем.

Вблизи Причепиловки роSSийско-оккупационные войска дважды применили запрещенное вооружение, совершив 23 выстрела из минометов калибра 120 мм.

Вследствие вражеских действий двое военнослужащих получили огнестрельные ранения. Им была оказана неотложная домедицинская помощь, и они были эвакуированы в госпиталь. Состояние здоровья воинов - удовлетворительное.

В течение текущих суток, 23 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее в штабе ООС заявили, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

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