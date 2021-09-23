Украина передала в ОРДЛО останки погибшего боевика

Фото: t.me/UkrdelegationTCG

Украинская сторона передала в отдельные районы Донецкой и Луганской областей останки погибшего в Донбассе боевика Анатолия Мялкина.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской делегации в ТКГ.

"Сегодня, 23 сентября, в качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарной подгруппы ТКГ Украинская сторона передала останки человека, погибшего в ходе конфликта, - Мялкина Анатолия Владимировича, что пропал без вести в июне 2014 года в районе г. Славянск Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2014 году он проживал в Донецке, останки передали его матери.

Фото: t.me/UkrdelegationTCG

Согласно данным сайта "Миротворец", Анатолий Мялкин является уроженцем Николаевской области, но проживал в Донецке. В 2014 году участвовал в боях на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.