Ассоциация реинтеграции Крыма обнародовала перечень членов "РоSSийского союза ветеранов Афганистана", которые были награждены за оккупацию Крыма.

По данным издания, все 199 членов РСВА непосредственно участвовали в операции по оккупации Россией Крыма в 2014 году.

Согласно обнародованным данным, четыре члена РСВА было награждено "Почетной грамотой за присоединение Крыма", девять удостоено "Благодарности Президента РФ за присоединение Крыма" и 186 представлены к "грамоте президента РФ за присоединение Крыма".

В списке указаны имена и паспортные данные награжденных, в том числе лидера РСВА, роSSийского сенатора Франца Клинцевич.

"Убеждены, что списки вызовут интерес у представителей волонтерского и экспертного сообщества, которые занимаются расследованиями военных преступлений РоSSии, а также привлекут внимание компетентных органов других стран, на территории которых фигуранты списков могут временно или постоянно прибывать и сейчас", - отмечает издание.