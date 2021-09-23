СМИ обнародовали перечень почти 200 членов РоSSийского союза ветеранов Афганистана, награжденных за оккупацию Крыма
Один из награжденных - роSSийский сенатор Франц Клинцевич.
Ассоциация реинтеграции Крыма обнародовала перечень членов "РоSSийского союза ветеранов Афганистана", которые были награждены за оккупацию Крыма.
По данным издания, все 199 членов РСВА непосредственно участвовали в операции по оккупации Россией Крыма в 2014 году.
Согласно обнародованным данным, четыре члена РСВА было награждено "Почетной грамотой за присоединение Крыма", девять удостоено "Благодарности Президента РФ за присоединение Крыма" и 186 представлены к "грамоте президента РФ за присоединение Крыма".
В списке указаны имена и паспортные данные награжденных, в том числе лидера РСВА, роSSийского сенатора Франца Клинцевич.
"Убеждены, что списки вызовут интерес у представителей волонтерского и экспертного сообщества, которые занимаются расследованиями военных преступлений РоSSии, а также привлекут внимание компетентных органов других стран, на территории которых фигуранты списков могут временно или постоянно прибывать и сейчас", - отмечает издание.
Напомним, эксперты Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и BlackSeaNews создали полную базу данных юридических лиц, в отношении которых применены санкции из-за агрессии РФ против Украины. База содержит всю историю принятия решений о применении санкций по каждому субъекту. Сейчас в ней содержатся данные по 1856 юридических лицах.