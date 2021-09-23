«Голос» предлагает выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей во время локдауна, - Рудик

Средства предлагают взять из тех, что планируют перечислить депутатам на округа.

«Голос» предлагает выделить 10 млрд грн на поддержку предпринимателей во время локдауна, - Рудик
Фото: пресслужба

Политическая партия «Голос» требует, чтобы Кабмин направил финансирование на поддержку предпринимателей. Об этом заявила лидер партии Кира Рудык.

«Многие вызовы являются неожиданными для действующего правительства. Зима приходит неожиданно, осенняя эпидемия приходит неожиданно и, я гарантирую, первый снег тоже станет неожиданностью. Еще в июне мы с командой "Голоса" говорили: "Нужно готовиться к осени, планировать субсидии для компенсации цен на газ, закупать кислородные станции для больниц и планировать средства для поддержки предпринимателей". Сейчас конец сентября и вы удивитесь: нам безотлагательно нужно планировать субсидии для компенсации цен на газ, закупать кислородные станции для больниц и выделять средства для поддержки предпринимателей», - отметила народный депутат.

Люди, которые имеют собственное дело, всегда последние в приоритетах власти, но они первые в приоритете "Голоса", отметила Кира Рудык. Именно поэтому партия "Голос" предлагает, чтобы средства, которые планируют направить на округа депутатам, выделили на поддержку предпринимателей во время локдауна. В законопроекте, который подала наша команда, на это заложено 10 млрд гривен. Этого хватит, чтобы предоставить кредиты тем, чье дело может не пережить локдаун. В то же время, это не отменяет необходимости принять другие инициативы "Голоса" по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Мы также предлагаем отменить ЕСВ, ввести мораторий на проверки и возможность работать во время локдауна для предприятий. Если власть не может поддержать людей финансово, то зачем такая власть? Каждый предприниматель скажет вам, что справится сам, но сегодня, когда мы просматриваем бюджет, мы должны сделать так, чтобы было чем помочь людям, которые держат на своих плечах нашу экономику, которые платят налоги и благодаря которым мы можем вступить в следующий год с экономическим ростом, вместо того, чтобы вступить со стагнацией»,- подчеркнула лидер «Голоса».

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