Представитель Зеленского в КСУ объяснил, почему не проголосовал за спецрассмотрение закона об олигархах

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, который предложил спецрассмотрение закона об олигархах не по правкам, а по статьям, опроверг информацию о том, что не проголосовал за свое предложение.

В комментарии LB.ua он рассказал, что на самом деле голосовал "за", но, возможно, не сработала карточка.

"Я голосовал за спецпроцедуры. Почему не отразились результаты голосования, мне сложно сказать. Думаю, что возможны два варианта: либо не сработала кнопка, или из-за того, что моя карточка, когда я выходил к трибуне и готовился докладывать, была вставлена в трибуне в слэш, а я проголосовал на рабочем месте без карточки. Но поддерживал эту процедуру, и сам факт моего голосования и подтверждение того, что надо было проголосовать именно за конкретные поправки, которые предложил комитет, означает, что я процедуру полностью поддерживаю", - пояснил депутат .

Вениславский отметил, что может написать заявление на имя главующего, но юридических последствий она не будет иметь, поскольку такое не предусмотрено законом о регламенте.

Напомним, законопроект №5599 23 сентября во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов. Кроме "Слуги народа", которая дала 229 голосов, за закон об олигархах проголосовали 18 депутатов "За будущее", 15 - фракции "Доверие", 11 от партии "Голос" и 6 внефракционных депутатов. Фракции ОПЗЖ и "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции.