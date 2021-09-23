Полиция задержала вероятного киллера, застрелившего мэра Симеиза в 2013 году
Подозреваемый больше восьми лет скрывался от правоохранителей.
Национальная полиция во вторник, 21 сентября, задержала во Львове мужчину, которого подозревают в убийстве мэра Симеиза, что произошло в 2013 году.
Об этом сообщается на сайте полиции.
"В феврале 2013 года... неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
В сентябре 2021 года оперативники управления стратегических расследований во Львовской области получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области и задержали его.
Он имел поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, оружие и патроны различного калибра.
Напомним, что поселкового голову Симеиза Кирилла Костенко было убито 26 февраля 2013 года у здания поселкового совета, когда он приехал на работу.