Полиция задержала вероятного киллера, застрелившего мэра Симеиза в 2013 году

Подозреваемый больше восьми лет скрывался от правоохранителей.

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция во вторник, 21 сентября, задержала во Львове мужчину, которого подозревают в убийстве мэра Симеиза, что произошло в 2013 году.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"В феврале 2013 года... неизвестный расстрелял автомобиль, в котором находился мэр одного из курортных городков. Впоследствии правоохранители нашли сожженной машину, которую киллер похитил накануне, и оружие. Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия и установили подозреваемого. Житель Львова, чтобы избежать ответственности, покинул территорию Украины и был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В сентябре 2021 года оперативники управления стратегических расследований во Львовской области получили информацию о пребывании разыскиваемого на территории области и задержали его.

Он имел поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, оружие и патроны различного калибра.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, что поселкового голову Симеиза Кирилла Костенко было убито 26 февраля 2013 года у здания поселкового совета, когда он приехал на работу.