Крысину дали 8 лет тюрьмы

Это второй приговор для "титушковода" Крысина.

Крысину дали 8 лет тюрьмы
Фото: Макс Требухов

Дарницкий районный суд Киева признал Юрия Крысина виновным по делу об организации похищения и пыток человека в января 2014 года и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщила прокурор Юлия Малашич в фейсбуке.

"Крысину - 8 лет", - написала она.

Представитель потерпевших Павел Дикань также подтвердил, что Крысина приговорили к лишению свободы. Гражданский иск пострадавших, по его словам, удовлетворен частично.

Напомним, что Крысин уже отбывает тюремное заключение по делу о гибели журналиста Вячеслава Веремия. Крысина сначала приговорили к 4 годам условно, но в июне 2018 года Апелляционный суд отменил это решение и назначил реальный срок заключения - 5 лет. Он отбывает наказание в Торецкой колонии Донецкой области.

19 июля 2021 года стало известно, что Крысина также будут судить за терроризирование заключенных в колонии.

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