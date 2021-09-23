Обвиняемый в попытке подкупа главы Фонда госимущества пошел на сделку со следствием, но суд ее отклонил

Прокуроры согласились на условный срок, а ВАКС - нет.

Высший антикоррупционный суд отказался утвердить соглашение о виновности, по которому бывший топ-менеджер "Миколаивенерго" Дмитрий Бабич мог получить условный срок за попытку подкупа главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Об этом сообщается на сайте ВАКС.

По версии стороны обвинения, осенью 2020 года Бабич предложил Сенниченко 100 тысяч долларов за назначение на должность главы правления АО "Николаевоблэнерго" (входит в сферу управления ФГИУ). Деньги он планировал передать двумя частями: 50 тысяч долларов до назначения и столько же - после.

Сенниченко сообщил о предложении взятки в НАБУ.

В ходе расследования уголовного дела Бабич согласился признать вину. По условиям соглашения о виновности было согласовано наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием и испытательным сроком на три года, а также со специальной конфискацией 50 тысяч долларов взятки и 1,4 млн гривен залога.

Однако ВАКС решил, что "в случае утверждения соглашения экономия процессуального времени не будет соразмерной обстоятельствам и тяжести инкриминируемого уголовного преступления, а также предусмотренной уголовным законом мерой наказания за его совершение".

Напомним, что в течение 2020 года Сенниченко трижды сдавал НАБУ лица, которые предлагали ему взятку.

Все три дела находятся на рассмотрении ВАКС.