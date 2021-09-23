Ляшко: вакцинируемся до Нового года - на весну карантин закончится

"Появится лечение специфическое, и тогда о проблеме ковида мы забудем".

Ляшко: вакцинируемся до Нового года - на весну карантин закончится
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинирует большинство взрослого населения.

Об этом он сказал во время выступления на форуме "Креативная Украина", отвечая на вопрос, когда закончится эпидемия.

"Я оптимистично смотрю на ситуацию, потому что прошло буквально полтора года, а мы уже имеем вакцину, которая защищает от тяжелого и средней тяжести течения, и появляются лекарственные средства. Появится лечение специфическое, и тогда о проблеме ковида мы забудем" , - заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что срок действия карантина (сейчас он установлен до 31 декабря), зависит от сознательности населения.

"Если вы посмотрите на Великобританию и Данию - шесть месяцев интенсивной вакцинации, и у них проблемы карантинных ограничений не существует. Вакцинируемся до Нового года - на весну можем спокойно жить без карантина", - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что вакцинация дает почти полную гарантию того, что ковид не будет представлять угрозу для человека.

"Если вакцинированный человек инфицируется, он не попадет в больницу. 92% госпитализированных сегодня - это невакцинированные люди. 99,2% умерших от ковида за летний период, с 15 июня - это невакцинированные люди", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, что по состоянию на 23 сентября в Украине вакцинировали менее 13% населения (около 16% получили хотя бы одну дозу).

Министерство здравоохранения решило ускорить вакцинацию, введя обязательные профилактические прививки для чиновников и работников образования.

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