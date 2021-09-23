С Кабула вылетел эвакуационный самолет с украинцами

На борту около 100 человек.

Переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом. Сегодня утром гражданский самолет вылетел с территории аэропорта Кабула.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту самолета находится около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными прибудет в Киев в течение 24 часов.

"В течение последних нескольких дней проводились международные переговоры о возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. Активное участие в переговорах принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана", - рассказали в ГУР.

Напомним, что после прихода талибов к власти в Афганистане Украина провела шесть эвакуационных рейсов, но в стране до сих пор остаются граждане, которые ожидают эвакуации. По последним данным МИД, речь шла о 159 человек.

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