Зеленский лидирует в президентском рейтинге, "Слуга народа" и "ЕС" - в партийном, - КМИС

За три месяца никаких значительных изменений в рейтингах не произошло.

Владимир Зеленский сохраняет самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов на следующих выборах президента Украины, тогда как его партия "Слуга народа" делит первое место в партийном рейтинге с "Европейской солидарностью".

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился 10-15 сентября.

Социологи выяснили, что Зеленский выиграл бы первый тур президентских выборов, если бы они проводились в ближайшее время, со значительным отрывом от ближайших соперников.

Респондентам предложили список из 10 возможных кандидатов на выборах президента и попросили указать, за кого бы они проголосовали. Среди указанных кандидатов больше всего голосов получил бы Зеленский, за которого проголосовали бы 33,3% среди тех, кто определился с выбором. За Петра Порошенко готовы проголосовать только 16,8% респондентов, за Юлию Тимошенко - 10,3%, за Юрия Бойко - 9,5%.

Все изменения рейтинга по сравнению с предыдущим замером в июне находятся в пределах статистической погрешности, то есть социологи считают, что они не изменились.

В партийном рейтинге лидерство делят "Слуга народа" и "Европейская солидарность" (20,0% и 17,4% соответственно). Разница в поддержке этих партий - в пределах статистической погрешности, то есть формально по результатам опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой "делят" первое-второе место.

Далее идут "ОПЗЖ" (11,6%), "Батькивщина" (10,8%) и "Сила и честь" (7,8%). Еще три партии имеют шансы преодолеть 5% -ный проходной барьер в случае досрочного проведения выборов в Верховную Раду - это "Оппозицийний блок", "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Украинская стратегия Гройсмана".

Напомним, что в начале сентября группа "Рейтинг" опубликовала результаты собственного опроса. Они показали, что Зеленский имеет рейтинг 31,1%, Порошенко - 13,3%, а Бойко - 10,9%.