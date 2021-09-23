Арахамия: "Слуга народа" ждет на переговоры со спикером Разумковым о его "дальнейшей судьбе"

Глова ВР с 10 сентября находится на больничном с коронавирусом.

Арахамия: "Слуга народа" ждет на переговоры со спикером Разумковым о его "дальнейшей судьбе"
Давид Арахамія
Фото: скрин відео

"Слуга народа" ждет на переговоры со спикером парламента Дмитрием Разумковым о его "дальнейшей судьбе".

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в кулуарах ВР.

"Будем ждать господина Разумкова, когда он выздоровеет, будем встречаться. У нас же многое уже случилось. Будем садиться вместе с фракцией и господином Разумковым и решать, как будем жить дальше", - пояснил Арахамия.

Напомним, 10 сентября спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил, что во второй раз заболел ковидом. Он заявил, что чувствует себя хорошо, но идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно.

20 сентября Разумков и "Слуга народа" впервые разошлись в вопросе формирования повестки дня Верховной Рады. Партия власти потребовала рассмотреть на этой неделе антиолигархический пакет законопроектов, а Разумков, который находится на больничном из-за коронавируса, выступил против.

Однако фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции главы Рады и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.

Нардепы на заседании 23 сентября приняли закон об олигархах. Голосование состоялось в отсутствие Разумкова.

Вчера в интервью телеканалу "Прямой" Дмитрий Разумков заявил, что в отставку уходить не собирается, однако не исключает, что его отстранения от должности могут инициировать народные депутаты.

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