"Основная "философия" закона об олигархах ко второму чтению не изменилась", - Вениславский

Ко второму чтению были учтены поправки, которые конкретизируют понятия "бенефициаров", "контролирующих лиц" и другие.

"Основная "философия" закона об олигархах ко второму чтению не изменилась", - Вениславский
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Основная "философия" принятого Радой закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), ко второму чтению не изменилась.

Об этом в комментарии LB.ua заявил представитель президента в Конституционном Суде, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Однако, пояснил он, ко второму чтению были учтены поправки, которые конкретизируют понятия "бенефициаров", "контролирующих лиц" и другие положения закона.

Напомним, законопроект №5599 во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов. "Слуга народа" дала 229 голосов, "За будущее" - 18 "Доверие" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Фракции ОПЗЖ и "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции главы ВР Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.

В первом чтении законопроект об олигархах был принят в июле 2021 года.

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