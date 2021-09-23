Ионушас возглавил правоохранительный комитет Рады

Депутат сменил на этом посту Монастырского, который ушел в МВД.

Депутат Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Сергей Ионушас возглавил парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

За его назначение в четверг, 23 сентября, проголосовали 265 народных депутатов (постановление №6081).

Ионушас сменил на этом посту Дениса Монастырского, который в июле 2021 года стал министром внутренних дел.

Ранее Сергей Ионушас занимал должность заместителя главы комитета. Вместо него на место заместителя главы был назначен Вячеслав Медяник.

Сергей Ионушас до избрания в Верховную Раду сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист. Входил в команду советников и экспертов президента Украины Владимира Зеленского в качестве эксперта по вопросам правосудия. Был доверенным лицом Владимира Зеленского в ЦИК на выборах президента Украины 2019 года.

В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" под номером 38 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции.

В 2020 году его рассматривали как одного из кандидатов на должность генерального прокурора.