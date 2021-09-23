Рада приняла закон об олигархах

Депутаты голосовали по сокращенной процедуре под протесты оппозиции.

Рада приняла закон об олигархах
Фото: пресслужба Верховної Ради

Верховная Рада приняла закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №5599 поддержали 279 народных депутатов. "Слуга народа" дала 229 голосов, "За будущее" - 18 "Доверие" - 15, "Голос" - 11, внефракционные депутаты - 6. Фракции ОПЗЖ "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции.

Он предусматривает создание реестра олигархов, ограничение влияния на СМИ и представление "деклараций" за контакты с олигархами.

Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться человек, который одновременно соответствует как минимум трем из следующих признаков:

  • участвует в политической жизни;

  • может влиять на средства массовой информации;

  • является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на рынке;

  • подтверждена стоимость активов лица (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых она есть), превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Полномочия признавать человека олигархом возложено на СНБО.

Голосование за законопроект об олигархах произошло в отсутствие спикера Дмитрия Разумкова, который попал на больничный с коронавирусом. Глава Верховной Рады несколько дней назад направил этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии и говорил, что рассмотрение проекта в парламенте на этой неделе маловероятное.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции Разумкова и его рассмотрению по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.

Напомним, что в первом чтении законопроект об олигархах было принято в июле 2021 года.

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