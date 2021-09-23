Геращенко: Путин тоже начинал свой путь с борьбы с олигархами

"Мы требуем донести до украинского народа правду о том, что в этом законе есть одна возможность - взять медиа-активы".

Монобольшинство Зеленского в парламенте идет путем Путина и Лукашенко. Об этом с трибуны Верховной Рады заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

«Я три года занимала должность первого вице-спикера украинского парламента и месяцами иногда сидела в сессионном зале, давая возможность всем высказать свои поправки. Я лично обращаюсь не голосовать сейчас за унижение оппозиции, чтобы не давать мне возможности озвучить моих 12 поправок. Я на них имею право», - отмечает Геращенко.

«Я хочу, чтобы в Украине боролись с коррупцией, а не в правящей партии признавались в том, что вы ее возглавляете. От «Европейской Солидарности» мы хотим поблагодарить честному представителю Офиса Зеленского Шефиру, который вчера признался очень честно на всю страну, что он занимается съемками сериала и «Квартала 95». Вот приоритеты Офиса. Напомнить, на котором олигархическом канале выходит этот сериал?» - говорит Геращенко.

«Мы гордимся руководителем фракции «Слуг народа», который тоже честно даже не скрывает, с кем он ходит на футбол. Если бы не журналисты «Схем», то и вы бы об этом не узнали. Но вам оно и не надо, потому что ваши конверты 20, 30, 50 вы получите вовремя», - иронизирует сопредседатель фракции.

«Мы требуем донести до украинского народа правду о том, что в этом законе есть одна возможность - взять медиа-активы. И вы сейчас возвращаетесь во времена Януковича, когда на самом деле вместо одних олигархов появились Курченко. Здесь уже пол-фракции - Курченко, а в Офисе президента - вторая пол-фракции Курченко сидит, которая зарабатывает на «Большом крадивництви». Ваш Антимонопольный комитет сегодня не останавливает эти монополии. Ваш Антимонопольный комитет сегодня не останавливает олигархов», - отметила Геращенко.

«Парламент - не место для дискуссий» - вы помните, чья это цитата? Грызлова, РоSSийская Федерация. Вы помните, с чего в 2000-х начал свой президентский путь Путин и Лукашенко? С борьбы с коррупцией и с олигархами. Только они это возглавили. И на самом деле сегодня ваша политическая команда идет путем Путина и Лукашенко», - резюмировала нардеп.