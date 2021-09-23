Украина получила ультраморозильники для вакцины Pfizer

В Минздраве ожидают еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech.

Украина получила ультраморозильники для вакцины Pfizer
Фото: facebook.com/moz.ukr

В рамках инициативы COVAX, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 за ультранизких температур.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C производства Vestfrost (Дания), будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач" Минздава.

Закупка дополнительных ультрахолодових морозильников позволяет увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60 ° C до -80 ° C.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"В ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech, следовательно, нуждаемся больше оборудования для логистических цепей. Ультрахолодовые морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев от опасного COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают нас в этом ответственном процессе", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Фото: facebook.com/moz.ukr

"Надежная холодовая цепь критически важна для того, чтобы вакцины сохраняли свою эффективность. Появление мРНК вакцин в контексте COVID побудило многие страны обновить оборудование своей холодовой цепи, чтобы иметь возможность работать с новой технологией, которая требует ультранизких температурных условий. В ЮНИСЕФ мы гордимся тем, что можем поддержать Украину в это обновление, и хотели бы выразить благодарность партнерам и донорам в рамках COVAX, которые делают это возможным. Это позволяет хранить больший объем вакцин при сверхнизких температурах, обеспечивая сохранение их действенности для защиты людей в Украине от COVID-19", - сказал глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Сахин.

Напомним, в феврале США разрешили хранение и транспортировку вакцины Pfizer при стандартных температурах морозильной камеры от -15 до -25°С в течение двух недель, в отличие от -80 до -60°С, что обычно требуется.

В мае Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что вакцина Pfizer теперь может храниться при температуре холодильника гораздо дольше, чем это рекомендовалось ранее. Нераскрытые флаконы можно будет хранить до месяца вместо пяти дней, как разрешалось до сих пор.

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