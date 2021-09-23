Депутаты проголосовали за продолжение заседания до полного рассмотрения законопроекта об олигархах

Это предложение поддержали 288 парламентариев.

Депутаты проголосовали за продолжение заседания до полного рассмотрения законопроекта об олигархах
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховная Рада проголосовала за продление заседания до полного рассмотрения законопроекта об олигархах во втором чтении и в целом.

За это предложение по результатам совещаний глав фракций и депутатских групп на утреннем заседании парламента проголосовали 288 депутатов, передает корреспондент LB.ua.

"Это замечательно. Парламент будет работать долгое время... Есть потенциал", - сказал первый вице-спикер Совета Руслан Стефанчук.

После голосования Стефанчук объявил перерыв. По его словам, рассмотрение закона во втором чтении начнется в 12:30.

Напомним, сегодня Рада рассмотрит законопроект об олигархах во втором чтении. Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что есть необходимое количество голосов для его принятия. Он также сообщил, что законопроект будет рассмотрен "по статьям".

17 сентября профильный комитет Рады утвердил законопроект об олигархах ко второму чтению. Было учтено только 13 депутатских поправок с 1271.

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