"Слуги народа" снимают с рассмотрения "антиахметовский" законопроект №5600

Нардепы сегодня рассмотрят только закон об олигархах.

Фракция "Слуга народа" снимает с рассмотрения во втором чтении 23 сентября законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Об этом сообщил депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Слуги народа" снимают сегодня с рассмотрения скандальный законопроект 5600 о налоговых изменениях", - написал он в своем Telegram-канале.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк подтвердил LB.ua, что сегодня законопроект №5600 рассматривать не будут.

"Налогового (законопроекта - ред.) не будет. Олигархический - будет", - сказал он.

Ранее нардеп Александр Качура сообщил, что в настоящее время фракция "Слуга народа" собирает подписи для рассмотрения законопроекта 5600 "по специальной процедуре для снятия поправочного спама".

Напомним, 1 июля Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила в первом чтении "рентный" законопроект 5600, названный также "антиахметовским". "За" проголосовали 264 депутата, из них 223 - "слуги народа" из 230 присутствующих в зале.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал профильный комитет доработать законопроект, поскольку сейчас он вызывает дискуссии. На самом деле в тексте документа непосредственно рудного бизнеса, которым занимается Ринат Ахметов - лишь несколько страниц, а остальные - налоги, касающиеся большинства граждан.