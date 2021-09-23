Киевсовет рассмотрит назначение Крищенко заместителем Кличко и увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд

Подготовка к отопительному сезону, новый заместитель городского головы, карта доступности Киева и снос здания хора "Хрещатик" - такие темы будут рассматриваться на пленарном заседании Киевского городского совета сегодня, 23 сентября.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Всего в повестку дня сессии внесено более 200 вопросов.

Экс-руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко может пополнить команду заместителей киевского городского головы Виталия Кличко. Кандидатуру Крищенко представили сегодня накануне сессии в профильных комиссиях Киевсовета.

Как отметил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, Крищенко предлагается на должность заместителя главы Киевской городской администрации по вопросам осуществления полномочий самоуправления. Комиссия по вопросам законности и комиссия по вопросам регламента согласовали проект этого решения для вынесения на сессию.

Комиссия по вопросам бюджета сегодня же согласовала вынесение на сессию вопроса об увеличении уставного капитала коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета (КГГА) "Киевтеплоэнерго", который представил заместитель Кличко Петр Пантелеев. Этим решением Киевсовет может увеличить капитал своего КП на 2 млрд гривен. Как отметил Пантелеев, необходимость этого шага связана с новыми вызовами, которых ожидает коммунальная сфера Киева накануне отопительного сезона.

"В этом году Кабмин отменил льготу, когда поставщики тепла могли платить за газ уже после расчета потребителей (населения). Также мы наблюдаем стремительный рост цены на газ - сейчас это 25 тыс. грн за тысячу кубов, что в 5 раз больше прошлого года. В то же время, мы говорим о желании не менять тариф на тепло для населения", - сообщил заместитель мэра, объясняя причины, по которым нужно внести значительную сумму в уставный капитал КП.

Сегодня же депутаты могут дать согласие на снос здания "Академического камерного хора "Крещатик"" по ул. Студенческой, 10 в Шевченковском районе столицы. Согласно проекту, после проведения инвестконкурса и определения победителя, инвестор сможет построить за свои средства офисный центр с концертным залом и центром хорового искусства. Старое здание, принадлежащее сейчас общине города, при этом будет полностью разрушено.

Cеред других вопросов, которые сегодня будет рассматривать Киевсовет, - создание Карты доступности города Киева (проект Евгении Кулебы); утверждение списка именных стипендий Киевсовета ученикам школ столицы; перераспределение средств бюджетов текущего года департаментов информационно-коммуникационных технологий и культуры.

Напомним, 11 августа Крищенко сообщил, что подал рапорт об отставке, который удовлетворили днем ранее. По данным источников LB.ua, желание уволить главу столичной полиции было связано с его рабочими отношениями с мэром города.

Крищенко руководил столичной полицией с конца 2015 года. Он прославился в апреле 2014 года благодаря защите Горловского райотдела милиции от сепаратистов. Тогда он сбросил с крыши здания роSSийский триколор, за что был сильно избит. Некоторые пророSSийские сайты даже сообщали, что его убили. За героизм, проявленный в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность присяге Крищенко наградили орденом "За мужество" III степени.